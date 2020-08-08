Soygun girişiminde bulunduğu kuyumcuda bacağından vurulan şüpheli: Pişmanım - Son Dakika

KONYA'da soygun için silahla girdikleri kuyumcu dükkanında iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) ve eşi Raziye Koyuncu tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliler Mustafa H. (19) ve arkadaşı Ahmet T. (19) emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet T. ifadesinde Mustafa H.'yi tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa H. ise silahı bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, soygunu da paraya ihtiyaçları oldukları için gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi. Şüphelilerden Mustafa H., basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye yanıt verdi.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Ahmet T., iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu ve eşi Raziye Koyuncu'yu oyalarken bu sırada dışarıda bekleyen arkadaşı Mustafa H. elinde pompalı tüfekle içeri girdi. Tüfeği Koyuncu'ya doğrultan şüpheliler, tezgahta bulunan altınları toplamaya başladı. Bu sırada, Koyuncu'nun eşi Raziye Koyuncu, dükkandaki tüfeği alarak namluyu Mustafa H.'ye çevirdi. Mustafa H. de yönünü Raziye Koyuncu'ya dönünce, tezgahta bulunan ruhsatlı tabancasını çıkartan Abdullah Koyuncu, şüpheliyi sol bacağından vurdu. Koyuncu, diğer şüpheliyi de yakalayarak polise haber verdi.

SOYGUN GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDAYaralı Mustafa H., ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedavisi tamamlanan Mustafa H. ile diğer şüpheli Ahmet T., polis tarafından gözaltına alınarak Gasp Büro Amirliği'ne götürüldü. Soygun girişimi ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına anbean yansıdı.PARAYA İHTİYAÇLARI VARMIŞAhmet T. emniyetteki ifadesinde Mustafa H.'yi tanımadığını ve olayla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü. Mustafa H. ise soygunu nasıl gerçekleştirdiklerini anlatarak, tüfeği bir arkadaşlarından ödünç aldıklarını, maddi sıkıntılar nedeniyle soygun girişiminde bulunduklarını söyledi. Polis ise yaptığı incelemede Mustafa H. ile Ahmet T.'nin lise arkadaşı olduklarını belirledi.

Poliste daha önce herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mustafa H. ve Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa H., basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, "Pişmanım" diye yanıt verdi.