Son dakika haber! İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Soygun için tırmandıkları merdiveni de çaldılar - Son Dakika

- İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Soygun için tırmandıkları merdiveni de çaldılar

3 hırsız, piyasa değeri 7 bin lira olan sera malzemeleri çaldı

Tırmandıkları merdiveni de otomobile sığdıramayınca kolunu dışarıdan tutarak çaldılar

İSTANBUL - Kağıthane'de bir seraya merdiven yardımıyla giren 3 hırsız, piyasa değeri 7 bin lira olan merdiven, evye, çok sayıda profil demir ve dal kesme makinesi çaldı. Şahıslar seraya tırmandıkları merdiveni de geldikleri otomobile sığdıramayınca kolunu dışarı uzatarak götürdü. Şahıslar Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Merdivenin çalınma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitedeki serayı gözlerine kestiren 3 şahıs, merdiven yardımıyla içeriye girdi. Ardından şahıslar, seranın deposundan piyasa değeri yaklaşık 7 bin lira olan 1 adet merdiven, 1 adet evye, 6 tane profil demir, 2 adet büyük boy dal kesme makinası çaldı. Şahıslar ardından seraya tırmandıkları merdiven yardımıyla tekrardan aşağıya indi.

Tırmandıkları merdiveni de çalıp araçla götürdüler

Çaldıklarını bagaja koyan hırsızlar, merdiveni de almayı unutmadı. Ne yapacağına bir türlü karar veremeyen hırsızlar, merdiveni otomobile sığdıramaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Kolunu aracın camından uzatan hırsız, merdiveni tutarak oradan uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan olayın ardından İhbar üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Kağıthane polisi hırsızları kıskıvrak yakaladı

Devam eden çalışmalarda, hırsızların kullandığı aracın Ayşe Ü. adına kayıtlı olduğu belirlenirken, aynı araçla seyir halinde olan Olcay Ü., Serhat E. ve Mustafa K. E., olaydan bir gün sonra Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık olayını itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı.