Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı.

Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı, System.String[]

ADIYAMAN'da, polisin yaptığı kuyumcu soygunu tatbikatı gerçeği aratmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tatbikatta senaryo gereği 2 kişi, bir kuyumcuyu bıçakla soymaya kalkıştı. Ulucami Mahallesi'nde soygun anında kuyumcunun panik butonuna basmasıyla adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra hırsızlara 'teslim olun' anonsu yaptı. Ancak çağrı uymayan 2 kişi, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin gerçek sandığı tatbikat, başarılı bir şekilde tamamlandı.


Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı
Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı

Emniyet Müdürlüğü, Kuyumcu Soygunu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soygun tatbikatı gerçeği aratmadı - Son Dakika

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