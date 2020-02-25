Soyguna uğrayan kuyumcu: Kafama silah dayayıp, beni rehin aldılar - Son Dakika

Soyguna uğrayan kuyumcu: Kafama silah dayayıp, beni rehin aldılar

KONYA'da plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası görüntüsü verdikleri otomobille geldikleri kuyumcudan silah tehdidiyle 82 bilezik ve 20 bin lira alıp kaçan Servet Gülperi (21) ve Alparslan Çokkaynar (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soygun anlarını anlatan kuyumcuda çalışan Mustafa Kehya, çok şaşkın olduğunu belirterek, "Benim ellerimi ve ayağımı bağlamaya çalıştılar. Kafama silah dayayıp rehin aldılar. Halen daha çok şaşkınım" dedi.

Soygun, geçen cumartesi günü saat 11.10'da Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı. Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası izlenimi verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 kişi, kuyumcuya girdi. Kuyumcuda çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı (17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 82 bilezik ile yaklaşık 20 bin lirayı alıp, kaçtı. Soygun anı ise iş merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

'ALPARSLAN' İSMİNE YOĞUNLAŞILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunculardan birinin diğerine, "Hadi Alparslan, aldıysan gidelim" dediğini tespit etti. Polis ayrıca şüphelilerin kaçtıkları otomobilin marka ve modelini de belirledi. Otomobilin, 20-22 Şubat tarihleri arasında Servet Gülperi ve Alparslan Çokkaynar tarafından kiralandığı tespit edildi. Şüphelilerin Meram ilçesinde olduklarını belirleyen polis, en son görüldükleri bölgede devriyelerini sıklaştırdı. İkili, yolda yürürken yakalanarak gözaltına alındı.

PARAYI GÖMÜP, CAMİDE YATMIŞLAR

Şüpheliler sorgularında, paraya ihtiyaçları olduğu için soygunu gerçekleştirdiklerini, para ve altınları bir çuval içerisine koyup, Dere Mahallesi'ndeki bir arazide gömdüklerini, tüfekleri de aynı bölgede bulunan bir su kuyusuna attıklarını anlattı. İkili, parayı gömdükten sonra kiralık otomobili teslim edip, kalacak yerleri olmadığı için bir camide yattıklarını da itiraf etti.

Soyguncuların gösterdikleri yeri kazan polis, çuval içerisinde 1 kilo 700 gram değerinde olan 82 bilezik ile yaklaşık 20 bin lirayı buldu. Araca gelin arabası süsü verme fikrinin ise Servet Gülperi'den çıktığı ve bir çiçekçide aracı süslettiği belirtildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAFAMA SİLAP DAYAYIP, BENİ REHİN ALDILAR

1,5 yıldır iş yerinde çalışan Mustafa Kehya yaşananları şu sözlerle anlattı: "O anda biz dükkandaydık. Hiç beklenmedik bir durum oldu. Aniden içeri girdiler. Sonrasında elimiz kolumuz bağlandı. Hiç beklemiyorduk böyle bir olayı. Rehin alındık. Ellerimi kollarımı bağlamaya başladılar. Birkaç defa kalkmaya çalıştım. Mücadele ettim. Kolumu bağlattırmadım. Sonra silahı başıma doğrultup beni tekrar yere yatırdılar. Etkisiz haldeydim. Silahın namlusunu kafama dayayıp beklediler. Girer girmez bir tanesi hemen benim üzerime atladı. Altın ve paraları toplayıp apar topar gittiler. Arkasından bile yetişemedik. Dükkanda müşteriler ve çevrede insanlar vardı. Güpegündüz pompalı silahlarla soygun gerçekten çok saçma bir şey. Çok şaşkınım. O anı yaşamak çok farklı bir duygu. Bu dünya ile öbür dünya arasında gidip geldik. Çoluk çocuk var. O an ailen geliyor aklına. Şüpheliler yakalandı. Altın ve paralarımızı buldular. Herhangi bir kaybımız yok. Polisimize çok teşekkür ediyorum. Güpegündüz böyle hareketli bir bölgede bu eylemin yapılması bizi en çok bu şaşırtıyor. İnsanlık bitmiş. Şüphelilerden biri ben burada yerde yatarken, benim üzerimden kalktı ve bilezikleri toplayan kişi diğer tarafa geçince Alparslan ismini kullanarak, 'Yeterince aldın. Bırak aldık, yakalanacağız' kelimesini kullandı. Kendilerini ele verdiler."