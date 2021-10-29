Soyguncu çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı - Son Dakika

Saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen olayda; başında kar maskesiyle kuyumcu dükkanına giren soyguncu, silahı iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'e doğrulttu. Bu sırada Gür ile soyguncu arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında Gür'ü göğsünden vuran şüpheli, yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıları alarak kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Abuzer Atakan Gür'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise yüzündeki kar maskesini çıkarmadığı görülen soyguncunun, rahat tavırları dikkati çekti.

Diğer yandan Abuzer Atakan Gür'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği kaydedildi.