Soyguncu ikna edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soyguncu ikna edildi - Son Dakika

Soyguncu ikna edildi

6 saat önce

Antalya'da özel bir bankaya gelip içerideki erkek çalışanları rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

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Antalya'da özel bir bankaya gelip içerideki erkek çalışanları rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.


Antalya'da bu sabah saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindenki özel bir banka şubesine gelen ve silahlı olduğunu söyleyen erkek şüpheli, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyip kadın banka personellerini dışarı çıkartıp erkeklerin içeride kalmasını istedi. Dışarı çıkan kadın görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis Konyaaltı Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı, özel harekat polisi de destek verdi. Çelik yeleklerini giyen polisler çalışmalarına devam ederken jammerli özel harekat aracı da bölgede yerini aldı. Şüpheli, görüşmelerin ardından ikna edilip gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın yönettiği operasyonda zanlı banka içine giren emniyet yetkililerinin görüşmesi sonucu ikna edilip dışarı çıkartıldı. Başında kapişonla çıkartılıp polis aracına alınan şüpheli, emniyet götürüldü. - ANTALYA

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:54 Kaynak: İHA
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