Soyguncu ikna edildi - Son Dakika

Antalya'da bir bankaya gelip içerideki çalışanları rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bu sabah saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindenki özel bir banka şubesine gelen ve silahlı olduğunu söyleyen şüpheli, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyip kadın banka personellerini dışarı çıkartıp erkeklerin içeride kalmasını istedi. Dışarı çıkan kadın görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis Konyaaltı Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı, özel harekat polisi de destek verdi. Çelik yeleklerini giyen polisler çalışmalarına devam ederken jammerli özel harekat aracı da bölgede yerini aldı. Şüpheli, görüşmelerin ardından ikna edilip gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın yönettiği operasyonda zanlı banka içine giren emniyet yetkililerinin görüşmesi sonucu ikna edilip dışarı çıkartıldı. Başında kapişonla çıkartılıp polis aracına alınan şüpheli, emniyet götürüldü.

(İsa Akar-Suat Metin-Gazi Taş/İHA)