Soyguncu ikna edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soyguncu ikna edildi - Son Dakika

Soyguncu ikna edildi

6 saat önce

Antalya'da bir bankaya gelip içerideki çalışanları rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Soyguncu ikna edildi, System.String[]

Antalya'da bir bankaya gelip içerideki çalışanları rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bu sabah saat 09.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindenki özel bir banka şubesine gelen ve silahlı olduğunu söyleyen şüpheli, üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyip kadın banka personellerini dışarı çıkartıp erkeklerin içeride kalmasını istedi. Dışarı çıkan kadın görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis Konyaaltı Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı, özel harekat polisi de destek verdi. Çelik yeleklerini giyen polisler çalışmalarına devam ederken jammerli özel harekat aracı da bölgede yerini aldı. Şüpheli, görüşmelerin ardından ikna edilip gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın yönettiği operasyonda zanlı banka içine giren emniyet yetkililerinin görüşmesi sonucu ikna edilip dışarı çıkartıldı. Başında kapişonla çıkartılıp polis aracına alınan şüpheli, emniyet götürüldü.

(İsa Akar-Suat Metin-Gazi Taş/İHA)

Konyaaltı Caddesİ, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
17:35 Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması - Son Dakika
17:35 CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (7) - Son Dakika
17:35 Nazilli'de gazi uzman çavuş Öztürk'e ziyaret - Son Dakika
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
17:35 Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soyguncu ikna edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]