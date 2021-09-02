Soyguncular bu sefer kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı korumaları çıktı

Brezilya'nın São Paulo kentinde bir aracı soymaya çalışan hırsızlar, sert kayaya çarptı. Hırsızlar, yolda gördükleri arabanın önünde telefon telefonla oynayan kadının elindeki telefonu gasp etmek istedi. Ancak São Paulo Belediye Başkanı Ricardo Nunes'i bekleyen korumalar, kendilerine yönelik gasp girişimini kısa sürede savuşturdu.

HIRSIZLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Hırsızların kendilerine ateş açmalarının ardından silahlarına davranan koruma polisleri, şahıslara karşı kısa sürede üstünlük sağladı. Mermilerin isabet ettiği hırsızlardan biri hayatını kaybederken, diğer saldırgan kaçmayı başardı.

İKİSİ DE 20'Lİ YAŞLARDA

Olayın ardından bilgi veren polisler, hırsızların ikisinin de 20'li yaşlarda olduğunu söyledi. Yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Sao Paulo Belediye Başkanı Ricardo Nunes ise olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.