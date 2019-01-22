Soyguncular Tutuklandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile adliyeye sevk edilen 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir
'de ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiası ile adliyeye sevk edilen 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte son 1 ay içerisinde 4 farklı adreste meydana gelen 'ikametten hırsızlık' olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen H.A., M.Ç. ve K.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayı'na sevk edilen H.A., M.Ç. ve K.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
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