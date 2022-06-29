Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti

Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde, gasp amacıyla dükkanına giren bir kişi tarafından boğazından bıçakla yaralanan kuyumcu Fatih Nergis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri 'de iş yerine gasp amacıyla gelen şüpheli tarafından bıçakla boğazından yaralanan kuyumcu, 110 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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