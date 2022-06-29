Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti

29.06.2022 16:38
Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti

Kayseri'de iş yerine gasp amacıyla gelen şüpheli tarafından bıçakla boğazından yaralanan kuyumcu, 110 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kayseri'de iş yerine gasp amacıyla gelen şüpheli tarafından bıçakla boğazından yaralanan kuyumcu, 110 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Melikgazi ilçesi Millet Caddesi'nde, gasp amacıyla dükkanına giren bir kişi tarafından boğazından bıçakla yaralanan kuyumcu Fatih Nergis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.A, 11 Mart'ta müşteri gibi gittiği kuyumcu dükkanında, para ödeme bahanesiyle cebinden çıkardığı bıçakla iş yeri sahibi Fatih Nergis'i boğazından yaralamıştı. Nergis, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın ardından yakalanan O.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti! Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de iş yerinde bıçakla yaralanan kuyumcu 110 gün sonra hayatını kaybetti - Son Dakika
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