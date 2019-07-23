Son Dakika Haberleri: Soyguncunun mermilerinden kurşungeçirmez cam ile kurtuldu
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Soyguncunun mermilerinden kurşungeçirmez cam ile kurtuldu

1 saat önce

ABD'de bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncu, kasiyerin bulunduğu odaya girmeye çalıştı.

Soyguncunun mermilerinden kurşungeçirmez cam ile kurtuldu, System.String[]


ABD'de bir marketi soymaya çalışan silahlı soyguncu, kasiyerin bulunduğu odaya girmeye çalıştı. Silahıyla kapının cam bölmesine ateş eden soyguncu, camın kurşungeçirmez olduğunu fark edince kaçtı.
Olay, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde, 14 Temmuz günü yerel saatle 3.50 sıralarında meydana geldi. Silahlı soyguncu, markete girerek kasiyere silahını doğrulttu ve kasadaki paraları istedi. Kasiyerin reddetmesi ve polisi araması üzerine sinirlenen soyguncu, kasiyerin bulunduğu camla kaplı küçük odanın kapısına giderek içeri girmeye çalıştı. Başarısız olan soyguncu, silahıyla kapının üzerinde bulunan cam bölmeye 6 kez ateş etti. Camın kurşungeçirmez olduğunu fark eden soyguncu kaçtı.
Polis, olaya dair inceleme başlatırken; soyguncunun hala arandığı belirtildi.

- Abd
Amerika Birleşik Devletleri, Cam, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:44 Kaynak: DHA
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