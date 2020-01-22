Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu o anları anlattı - Son Dakika

ERZİNCAN'da dün akşam saatlerinde yaşanan kuyumcu soygunu girişiminde, çarşaf giyerek silahla soygun yapmaya çalışan kişiyi etkisiz hale getiren Mesut Yıldırım (46) o anları anlattı. Yıldırım, "Allah korudu. Silahı vardı, mermisini ağzına vermişti." diye konuştu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzipaşa Caddesi'nde Mesut Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Şüpheli Nedim V., iddiaya göre tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı. Dükkan sahibi ile soyguncu arasında yaşanan arbede sırasında, yardıma çevredeki esnaf yetişti. Olay yerinden kaçmak isteyen Nedim V., bölgede devriye görev yapan polisin de desteğiyle kuyumcu dükkanından çıkmadan yakalandı. Gözaltına alınan Nedim V., üzerindeki çarşaf ile birlikte çevredekilerin şaşkın bakışları altında polis aracına bindirildi. Olup bitenler iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Nevim V.'nin emniyetteki işlemleri halen devam ediyor.

GRAM ALTIN SORDU

Dakikalar süren soygun girişimini başarıyla savuşturan ve zanlıyı etkisiz hale getiren 30 yıllık kuyumcu Mesut Yıldırım, akşam saatlerinde dükkandaki malzemeleri toplamaya başladığını, o sırada kara çarşaf giymiş bayan kılığındaki şahsın içeri girerek gram altın sorduğunu söyledi. Yıldırım; "İlk önce kadın zannettim. Öyle de kamufle olmuştu zaten, güneş gözlüğü vardı. Ben de vitrini toplamıştım zaten. Kasanın altından çıkarıp vermeye çalıştım. O arada arka tarafa gelip müdahele etmek istedi. Ben de o anda fark ettim bir anormallik olduğunu, savunma pozisyonuna geçtim, elimden geldiğince müdahale ettim şahısa. Allah korudu. Silahı vardı, mermisini ağzına vermişti. Hamdolsun her hangi bir sıkıntımız yok şu anda. Şahsı biraz hırpaladıktan sonra baktım yardıma ihtiyaç var. Komşuya bağırdım o da geldi. Şahısta zaten etkisiz hale gelmişti" diye konuştu.

AYNI KUYUMCUYA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA BALTALI SOYGUNCU GİRMEYE ÇALIŞMIŞTI

Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Yıldırım'ın dükkanına 5 Nisan 2017 günü de soygun girişiminde bulunulmuştu. O tarihte E.A. isimli şahıs gündüz vakti dükkanın önüne gelerek kuyumcu dükkanın kapısını tahta parçası sıkıştırarak açılmasını engelledi. Elindeki balta ile kuyumcunun camını kırarak vitrindeki 7 altın bileziği alarak kaçmaya çalışan E.A., vatandaşlar tarafından fark edilince kaçamadan yakalandı. Kısa süren arbedenin ardından yakalanan E.A., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.