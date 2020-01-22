Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2) - Son Dakika
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Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Erzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu dükkanını soymaya kalkışan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nedim D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen Nedim D.'nin ifadesinde, borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.


Erzincan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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