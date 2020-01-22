Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2) - Son Dakika

Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)

6 saat önce

ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı.

Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2), System.String[]

ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Buradaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezavine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen zanlının ilk ifadesinde borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
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