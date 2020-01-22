Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2) - Son Dakika

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Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)
6 saat önce
ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDIErzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Buradaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezavine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen zanlının ilk ifadesinde borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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