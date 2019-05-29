Soyguncuyu yakalayan gece bekçileri ödüllendirildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumcu dükkanını soyan maskeli zanlıyı kocalamaca sonucu yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerine teşekkür belgesi verildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kuyumcu dükkanını soyan maskeli zanlıyı kocalamaca sonucu yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerine teşekkür belgesi verildi.

İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, önceki gün Saraylar Mahallesi'nde kuyumcu dükkanını soyduktan sonra kaçan maskeli zanlı Abbas T'yi (29) kovalamaca sonucu yakalayan çarşı ve mahalle bekçileri Ali İhsan Yıldırım, Ahmet Yurtyapan ve Ahmet Könür'ü makamında kabul etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı bekçileri tebrik eden Demir, "Arkadaşlarımız, geceleri sokaklarımızın huzurlu ve halkımızın rahatça uyumasının en önemli unsurudur. Bu özverili çalışmaların da bir karşılığının olması gerekiyor." diye konuştu.

Demir, görevli personele teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde önceki gün sabaha karşı alarm sesi duyan gece bekçileri, bir kuyumcu dükkanının cam kapısının kırıldığını, maskeli zanlının kaçtığını fark etmişti. Şüpheli Abbas T, kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Zanlının üzerinden kolye, küpe ve yüzükten oluşan 33 parça ziynet eşyası çıkmıştı. Zanlının kaçarken düşürdüğü 40 parça altın da yolda bulunmuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polis, bileklerini kesip binadan atlamaya kalkışan genç kızı böyle kurtardı

Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

19 yaşındaki gencin feci sonu!

Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı