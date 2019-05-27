Son Dakika Haberleri: Soyguncuyu yakalayıp kemerlerle dövdüler

Soyguncuyu yakalayıp kemerlerle dövdüler

2 saat önce

OLAY, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Maida Vale yerleşim yerinde meydana geldi.

Soyguncuyu yakalayıp kemerlerle dövdüler, System.String[]
OLAY, İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyinde yer alan Maida Vale yerleşim yerinde meydana geldi. Soygun sırasında civarda bulunan vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde baştan aşağı siyah giyinmiş soyguncuların 'Amir' isimli kuyumcudan ellerinde çantalarla çıktıkları görüldü. Hızla kaçmaya çalışan soyguncular, dışarıda kendilerini bekleyen motosikletli kişilerin motosikletine binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bazıları binmekte başarılı oldu, bazıları ise aynı motosiklete binmeye çalışınca boşta kaldı. Motosiklete binemeyen silahlı bir soyguncu çevredekiler tarafından yakalandı ve yere yatırılarak, kemerlerle dövüldü. Soyguncuların peşinden giden bir kişinin ise cadde üzerinde bulunan trafik konisi ile soyguncuya müdahale ettiği görüldü.

Olay sonrası polisin yaptığı açıklamada, soyguncuların en az 8 kişi olduğu, çevredekilerin yakaladığı soyguncunun gözaltına alındığı, diğer 2 kişinin polis tarafından yakalandığı ve geri kalanların da hala arandığı belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:03 
Londra, İngiltere, Güncel
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