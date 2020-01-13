Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika

Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı

1 saat önce

Bağcılar'da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı, System.String[]

Bağcılar'da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.


Olay, saat 05.00 sularında Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir halı mağazasına hırsızlık amacıyla gelen şüpheliler, iş yerinin otomatik kepenkleri kırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, soygun girişiminde bulunan şüphelileri görünce müdahale etmeye çalıştı.


Hırsızlık şüphelileri, kendilerine engele olmaya çalışan vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.


Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.


Polis ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, hırsızlık şüphelisi saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Bağcılar, Güneşli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
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