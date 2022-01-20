Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Bosna Hersek Mahkemesini göreve çağırdı - Son Dakika

Bosna Hersek'teki Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği, Bosna Hersek Mahkemesi'nin savaş suçlularıyla ilgili iddianameleri onaylamadığını belirterek, tüm dosyaların acilen gözden geçirilmesini talep etti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Soykırım Kurbanları ve Tanıkları Derneği Başkanı Murat Tahirovic, savaş suçlularına ait davaların acilen gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Gerekirse iddianameler yenilenmeli ve mahkemeye tekrar sunulmalı. Bosna Hersek Mahkemesi, savaş suçluları ile ilgili iddianameler konusunda daha sorumlu davranmalı." dedi.

Tahirovic, Bosna Hersek Savcılığının karmaşık savaş suçu davalarında yargı yetkisini devraldığından beri, Boşnaklara yönelik savaş suçlarının hiçbirinde mahkumiyet kararı vermediğini dile getirerek, şunları ifade etti:

"Bosna Hersek Mahkemesi, dönemin Sırp Cumhuriyeti eski Adalet Bakanı Momcilo Mandic, Bosanska Krupa kenti eski belediye başkanı ve kentin eski Kriz Masası Başkanı Gojko Klickovic hakkında hazırlanan savaş suçu iddianamelerinin de iadesine karar verdi. Sanıklar beraat etti."

Yüzden fazla iddianamenin çeşitli eksiklikler nedeniyle gözden geçirilmek üzere Bosna Hersek Savcılığına iade edildiğini hatırlatan Tahirovic, "Savaş yıllarında Vlasenica Belediyesi Kriz Masası Başkanı olan Milenko Stanic ve Vlasenica kentinde hala belediye başkanı olarak görev yapan, savaş yıllarında ise kentte yaşayan Boşnaklara tecavüz eden, soyan, öldüren ve usulsüzce hapseden Sırp Cumhuriyeti Özel Polis Birliğinin Vlasenica komutanı Miroslav Kraljevic hakkında 'insanlığa karşı suçlardan' hazırlanan iddianameler de mahkeme tarafından savcılığa iade edildi." şeklinde konuştu.

Tahirovic, Bosna Hersek Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni üyelerini, savaş suçluları ile ilgili iddianameler konusunda daha hassas olmaya ve gereken adımları atmaya davet etti.