Soykırım mağduru Boşnak anneler İdlib'deki drama sessiz kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soykırım mağduru Boşnak anneler İdlib'deki drama sessiz kalmadı - Son Dakika

Soykırım mağduru Boşnak anneler İdlib'deki drama sessiz kalmadı

6 saat önce

Bosna'daki savaşta (1992-1995) çocuklarını, eşlerini ve sevdiklerini kaybeden savaş mağduru Boşnak anneler, son günlerde İdlib halkının yaşadığı drama sessiz kalmadı.

Soykırım mağduru Boşnak anneler İdlib'deki drama sessiz kalmadı, System.String[]

Bosna'daki savaşta (1992-1995) çocuklarını, eşlerini ve sevdiklerini kaybeden savaş mağduru Boşnak anneler, son günlerde İdlib halkının yaşadığı drama sessiz kalmadı.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib bölgesine saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan ailelerin acı hikayeleri, 1990'larda katliamlara, işkencelere, soykırıma maruz kalan Boşnak halkını da derinden etkiledi.

Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Boşnak anneler, bugün Suriye'de yaşam mücadelesi veren masumlara destek mesajı gönderirken, artık savaşların sona ermesi çağrısında da bulundu.

Podrinja Bratunac Anneleri Derneği Başkanı Suhra Sinanovic, yaptığı açıklamada, bugün İdlib'de yaşananların benzerinin 1990'larda Bosna'da yaşandığını anımsatarak, "Artık savaşların yaşanmamasını istiyoruz. Anneler sevdiklerinin arkasından gözyaşı dökmesin." diye konuştu.

Srebrenitsa soykırımında eşini kaybeden Sinanovic, bugün Suriyelilerin benzer acılar yaşadığını ve bu nedenle onlara destek olmak istediklerini belirterek, "Bosna'daki savaş bittiğinde 'bir daha savaş olmasın' çağrısında bulunmuştuk ancak her gün yeni bir savaş bölgesi ortaya çıkıyor." dedi.

Srebrenitsa Kadınları Derneği Başkanı Hajra Catic de dünya Srebrenitsa'daki çığlıklara sessiz kaldığı için bugün Suriye'nin de aynı acılardan geçtiğini dile getirerek, "Savaşın üstünden 25 yıl geçti ama biz hala yakınlarımızı arıyoruz. Hala yıllar önce kaybettiğim oğlumun bedenine ulaşmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Suriyeli kadınların da Boşnak kadınlarla aynı kaderi paylaştığını gördüm"

Savaşta tecavüze uğramış kadınların haklarını savunan Savaşın Kadın Mağdurları Derneği Başkanı Bakira Hasecic ise geçen yıl Türkiye'de kalan Suriyeli aileleri ziyaret ettiğini ve bu ziyarette Suriyeli kadınların da Boşnak kadınlarla aynı kaderi paylaştığını gördüğünü anlattı.

Bosna'daki savaşta Sırpların büyük katliamlar yaptıklarını, kadınlara tecavüz ettiklerini, çocukları dahi öldürdüklerini söyleyen Hasecic, "Bugün Suriye'de olanlar da Bosna'da yaşananların kopyası. Uluslararası toplum savaşların durdurulmasını isteseydi, Srebrenitsa soykırımı olmazdı." dedi.

Srebrenitsa soykırımında 20 yakın akrabasını kaybeden Kadefe Rizvanovic, Suriyeli anneleri çok iyi anladığını vurgulayarak, "Aç kalmanın, zor koşullarda yaşamanın ne olduğunu iyi bilirim. Orada yaşananları izlemek acı veriyor, zira biz de aynısını yaşadık." şeklinde konuştu.

Suriye'deki savaşın durdurulması çağrısında bulunan Rizvanovic, "Geleceğe umutla, sevgiyle ve barışla bakan günler yaşayalım." ifadelerini kullandı.

Soykırımda üç oğlunu ve eşini kaybeden Mejra Djogaz da "Savaşlar artık bitsin ve insanlar evlerine dönsün. Bizim yaşadıklarımızı bir daha hiç kimse yaşamasın." dedi.

Srebrenitsa, Saraybosna, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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