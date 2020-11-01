"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (1) - Son Dakika

Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz'ın video mesajı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in video mesajı

Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili video gösterimi

Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın video mesajı

Haber fotoğrafçısı Ron Haviv'in video mesajı ve fotoğraflarından seçkiler 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesi düzenlendi.