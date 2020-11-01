"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (1) - Son Dakika

"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (1)
01.11.2020 22:59
Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz'ın video mesajı Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in video mesajı Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili video gösterimi Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın video mesajı Haber fotoğrafçısı Ron Haviv'in video mesajı ve fotoğraflarından seçkiler 1 Kasım...
Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz'ın video mesajı
Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in video mesajı
Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili video gösterimi
Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın video mesajı
Haber fotoğrafçısı Ron Haviv'in video mesajı ve fotoğraflarından seçkiler 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesi düzenlendi.
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