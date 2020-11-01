"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (1) - Son Dakika

"Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" dijital zirvesi (1)

01.11.2020 22:59

Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz'ın video mesajı Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in video mesajı Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili video gösterimi Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın video mesajı Haber fotoğrafçısı Ron Haviv'in video mesajı ve fotoğraflarından seçkiler 1 Kasım...

Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz'ın video mesajı

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin'in video mesajı

Srebrenitsa'daki soykırımla ilgili video gösterimi

Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela'nın video mesajı

Haber fotoğrafçısı Ron Haviv'in video mesajı ve fotoğraflarından seçkiler 1 Kasım 1995'te Bosna-Hersek'teki savaşı ve soykırımı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması Görüşmeleri'nin başlamasının 25. yıl dönümü dolayısıyla, Srebrenitsa Anma Merkezi ve Sycamore Vakfı tarafından, İletişim Başkanlığı desteğiyle düzenlenen "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler (Dijital) Zirvesi düzenlendi.

Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler dijital zirvesi (1)
Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler dijital zirvesi (1)
Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler dijital zirvesi (1)
Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler dijital zirvesi (1)

Nelson Mandela, Srebrenitsa, Malcolm X, Malezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler' dijital zirvesi (1) - Son Dakika


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