"Soykırımı unutmamalı, unutturmamalıyız" - Son Dakika

10 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

"Soykırımı unutmamalı, unutturmamalıyız"

BURSA - Avrupa'nın göbeğinde 26 yıl önce Boşnak Müslümanlara uygulanan Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve unutturulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Srebrenitsa konulu fotoğraf sergisi, uygulanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle çekilen Saklı Yüzler Bosna filminin galası da Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Srebrenitsa konulu fotoğraf sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Serginin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Atilla Ödünç, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile Saklı Yüzler Bosna filminin yönetmen, senarist ve oyuncuları katıldı. Sergiyi gezen Başkan Aktaş, Bosna'da o dönem yaşananları bir kez daha Büyükelçi Alagiç'ten dinledi.

Unutturmamalıyız

Serginin ardından o dönem Bosna'da yaşananların anlatıldığı Saklı Yüzler Bosna filminin galası yapıldı. Gala öncesi düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük katliam olduğunu hatırlattı. Sadece birkaç gün içinde 8. 372 Boşnak'ın katledildiğini, yine birçok masumun canını kurtarmak için yollara düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, "Bosna Hersek'in birçok bölgesinde yaşanan vahşet hepimizin malumu. Hatta Bosna Hersek'e yolunuz düşerse binalardaki mermi ve bomba izlerini görebilirsiniz. Bosna Hersek'i gezerken hüzün ve gözyaşı da size eşlik eder. Masum insanların yüzlerinde o acıları okuyabilirsiniz. Müslüman coğrafyalardaki kanın dinmesi, gözyaşının silinmesi en büyük dileğimiz. Sanat da zulmü duyurmanın ve durdurmanın bir yoludur. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Destek verdiğimiz "Saklı Yüzler Bosna" filminin yönetmeni Haktan Özkan'ı, başrol oyuncusu ve yardımcı yönetmeni Gökhan Tunalıgil'i, senaristi Ayhan Tunalıgil'i ve bütün oyuncular ile film ekibini tebrik ediyorum" dedi.

"İmha medeniyeti"

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de soykırımın Birleşmiş Milletler'in güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da ve dünyanın gözü önünde yapılmasının çok daha açı olduğunu söyledi. Sürekli insan haklarından dem vuran batı medeniyetinin aslında bir imha medeniyeti olduğunu dile getiren Gözgeç, "Bizim medeniyetimiz ise inşa ve ihya medeniyetidir. Allah hiçbir topluma bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. Bu soykırımın unutturulmaması adına çekilen bu filmde de emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de soykırım kurbanlarının hatırasının yaşatılması ve soykırımın unutturulmamasının çok önemli olduğunu belirterek, bu konuda Türkiye'nin ve Türk halkının soykırımın başından beri sarf ettiği mücadelenin çok değerli olduğunu kaydetti.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ise, Bosna'da yaşanan acıları gelecek kuşaklara duyurmak adına çekilen filmde emeği geçen herkesi kutladı.

Filmin yardımcı yönetmeni ve başrol oyuncusu Gökhan Tunalıgil ise, savaş kurallarının nasıl çiğnendiğini sanatla ortaya koyup, soykırımı unutturmamak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, filmin yönetmen, senarist ve oyuncularına plaket verdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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