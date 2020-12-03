Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar - Son Dakika

Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar

03.12.2020 10:19
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar, System.String[]

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları bini bulan yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor.

Antalya'nın İbradı ilçesinde Toroslar'ın, Akdeniz ile Anadolu'yu bıçak gibi kestiği bölgede yer alan Eynif Ovası'nda yaklaşık 50 sürü halinde yaşayan ve sayıları bini bulan yılkı atları için bölgeye her yıl dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Soyları Osmanlı'nın süvari birliklerine dayanan atlar 90 bin dönümlük arazide özgürce yaşıyorlar.

Yılkı atlarının Osmanlı dönemine kadar dayandığını anlatan turizmci Tolga Özgüven, "Bu atlar Osmanlı'nın süvari birliklerinden gelmekte olan bir at soyudur. Bu ovada serbestçe dolaşabiliyorlar" dedi. Atların tarihçesine ilişkin bilgi veren Özgüven, şunları söyledi:

"Osmanlı döneminde Eynif Ovası'nın tapusunu Ormana köyünün ağaları padişahtan istiyor. 7 tapu karşılığında Ormanalı gençler sipahi ocağına askere yazılıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra atları ile birlikte köye dönüyorlar. Ancak atlar savaş atı olduğu için bütün gün koşmaya meyilliler. Köyde iri yarı kaslı atlar kullanıldığı için bu atların kendi işlerine yaramadığını gören köylüler doğaya salıyorlar. Bu atların soyu o günden bu güne geliyor."

Yılkı atları sebebiyle bölgede ciddi şekilde misafir ağırladıklarını ve yerli ve yabancı misafirlerin atlar sayesinde Eynif Ovası'na geldiğini söyleyen Özgüven, "Misafirlerimiz bu atları uzaktan gözlemliyorlar. Biraz daha sabırlı olurlarsa yakınlarına kadar yaklaşıp aile yapılarını inceleme fırsatı buluyorlar. Nitekim bu ovada bin civarında yılkı atı var. Bu atlar aile aile yaşıyorlar. İçerisinde taylarından tutun lider ata kadar bir aile yapıları var. Misafirlerimiz burada saatlerce vakit geçiriyorlar" diye konuştu.

Bölgeye ailesi ile birlikte gelen Levent Övdür, daha önce Yılkı atlarını izlemeye geldiğini söyledi. Eynif ovasına hayran kaldığını söyleyen Övdür, "Buranın doğasına gerçekten hayranım. Daha önce buraya geldim. Şimdi ailem ile beraber geldim. Burada insan bu atları seyrettiği zaman ayrı bir huzur alıyor. Oturup sadece seyredeceksiniz" diye konuştu.

FOTOĞRAF SANATÇILARININ UĞRAK YERİ

Doğada özgürce dolaşan yılkı atları, doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. Eynif Ovası bir çok fotoğraf sanatçılarına da ev sahipliği yapıyor. Özellikle yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için bölgeye gelen fotoğraf sanatçıları sabah saatlerinde ovaya gelerek aile halinde gruplar halinde gezen yılkı atlarının fotoğraflarını çekmek için gün batımına kadar çalışma yapıyorlar.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Eynif Ovası'nda özgürce dolaşan, doğaseverlere unutulmaz görüntüler sunan yılkı atları sürüler halinde gezerken drone ile de görüntülendi. Torosların ortasında 90 bin dönüm bir ovada yaşayan yılkı atları drone çekimi ile havadan eşsiz güzellikte görüntüler sergiledi.

(Ayşe Çatlı/İHA)

Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar
Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar

Toroslar, Antalya, Osmanlı, İbradı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LeBron James, Lakers ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Yükselişe geçen altının gram fiyatı 468 liradan işlem görüyor Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Uğur böceği istilasına uğrayan Rize'de vatandaş isyan etti: Arı kovanlarımıza zarar veriyor Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı         
10:24
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü Kağıthane'de akıl almaz kaza! Araç bina ile istinat duvarının arasındaki 10 metrelik boşluğa düştü         
09:56
Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi Adliyelere girişte HES kodu şartı getirildi         
09:33
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 11:10:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Soyları Osmanlı Süvari birliğine dayanıyor, uçsuz bucaksız doğada özgürce yaşıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei