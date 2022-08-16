Söyle buldun mu sözleri nelerdir? Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri!

Ayten Alpman dinleyicileri tarafından merak edilen söyle buldun mu? Sözleri nelerdir? Sorusu, birçok kişi tarafından aratılmaktadır. Ayten Alpman Klasikleri albümünde yer alan ve oldukça çok sevilen, söyle buldun mu? Sözleri nelerdir? İşte Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri!
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım, inan, senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım, inan, senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
Yine eskisi gibi beraber olsak
Ne olur sanki geçenleri unutsak?
Hayat bitse, dünya dursa
Ölüm bile olsa biz hiç ayrılmasak
Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne
Muhtacım, inan, senin bir tek sözüne
Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine
Döner miyiz yine eski günlere?
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle
Yoksa yalnız mısın sen yine?
Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına
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