Söyle buldun mu sözleri nelerdir? Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri! - Son Dakika
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Söyle buldun mu sözleri nelerdir? Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri!

16.08.2022 16:52
Söyle buldun mu sözleri nelerdir? Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri!

Birçok kişinin severek dinlediği, Ayten Alpman'ın klasikleri arasında yer alan söyle buldun mu? Sözleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki Söyle buldun mu sözleri nelerdir? Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri!

Ayten Alpman dinleyicileri tarafından merak edilen söyle buldun mu? Sözleri nelerdir? Sorusu, birçok kişi tarafından aratılmaktadır. Ayten Alpman Klasikleri albümünde yer alan ve oldukça çok sevilen, söyle buldun mu? Sözleri nelerdir? İşte Söyle buldun mu, Ayten Alpman şarkı sözleri!

SÖYLE BULDUN MU SÖZLERİ

Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne

Muhtacım, inan, senin bir tek sözüne

Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine

Döner miyiz yine eski günlere?

Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne

Muhtacım, inan, senin bir tek sözüne

Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine

Döner miyiz yine eski günlere?

Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle

Yoksa yalnız mısın sen yine?

Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına

Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle

Yoksa yalnız mısın sen yine?

Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına

Yine eskisi gibi beraber olsak

Ne olur sanki geçenleri unutsak?

Hayat bitse, dünya dursa

Ölüm bile olsa biz hiç ayrılmasak

Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne

Muhtacım, inan, senin bir tek sözüne

Yalvarsam, ağlasam, kapansam dizine

Döner miyiz yine eski günlere?

Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle

Yoksa yalnız mısın sen yine?

Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına

Söyle, buldun mu aradığın aşkı, söyle

Yoksa yalnız mısın sen yine?

Benim gibi boynu bükük, gözü yaşlı, tek başına

YORUMLAR
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