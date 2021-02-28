Memur-Sen Kilis Şubesi'nden 28 Şubat açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Memur-Sen Kilis Şubesi, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama yaptı.

Memur-Sen Kilis Şubesi'nden yapılan açıklamada, bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da bir mühendislik projesi olduğu belirtildi.

İfade özgürlüğü ayaklar altına alındığı, ekonominin çökertildiği, hazinenin soyulduğu, milyonlarca insanın inanç ve düşüncelerinden dolayı fişlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binyıl süreceği iddia edilen darbe düzeninin izleri, zaman içerisinde milletin iradesi ve kararlılığıyla birçok açıdan silinmiştir. Darbeciler yargılanarak darbenin hesabı sorulmuş, darbecilerin 21'i müebbet hapse mahkum edilmiştir. Hala dönemin keyfi kararlarıyla mahkum edilen birçok insanın mağduriyeti, anlaşılmaz bir şekilde maalesef devam etmektedir. Adaletin tam olarak tesisi, bu mağduriyetlerin giderilmesi, zararların tazmin edilmesiyle mümkündür. Aksi halde, 28 Şubat'ın izleri, toplumun bir kesimi için bütün yıkıcılığıyla devam ediyor olacaktır. Direnerek darbeleri tarihin karanlığına gömen iradenin ürettiği değerler kalıcı hale getirilmeli, darbeleri püskürten, istiklali tesis eden irade, istikbali tesis edecek idareye dönüştürülmelidir. Sıkıntıların giderilmesi, devam eden sorunların çözüme kavuşturulması bağlamında mağduriyetlerin tespiti ve ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmalı ve sivil toplum kuruluşları da bu çalışmada yer almalıdır."