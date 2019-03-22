Son Dakika Haberleri: Söylenen Sayı Kadar Havlayıp, Yiyeceği Alıyor

Söylenen Sayı Kadar Havlayıp, Yiyeceği Alıyor

1 saat önce

BALIKESİR'de 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayıp, ödül olarak verilen yiyeceği yiyor.

Söylenen Sayı Kadar Havlayıp, Yiyeceği Alıyor, System.String[]
BALIKESİR'de 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayıp, ödül olarak verilen yiyeceği yiyor. 

Balıkesir'de Golden cinsi 'Efe' isimli köpek, çarşı esnafının maskotu haline geldi. Her sabah esnafın yanına gelen köpek, havlayarak yiyecek bekliyor. Çarşı esnafının söylediği sayı kadar havlayan köpek, ödül olarak verilen yiyecekleri tüketiyor. Efe'yi 1,5 aylıkken sahiplendiğini belirten Gürkan Ege, "Yemeği çok sevdiği için ona ödül mamalarıyla sayı saymayı öğrettim. Bir rakam söylediğimizde o kadar havlıyor. Bu yöntemle esnafımızdan yiyecek alıyor. 1'den 10'a  kadar sayılarda havlıyor" dedi.

Efe'ye her sabah yiyecek verdiğini söyleyen  Murat Yılmaz ise, "Her sabah gelir benden sucuğunu ya da salamını alır. Kapının önünde durur, kapı kapalı ise patisi ile açar, havlar. 3 derim, 3 kez havlar, yemeğini alır. Bir şey vermezseniz havlamaz" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:29 Kaynak: DHA

Sabah, Balıkesir, EFE, Güncel
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