Söylenti: Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil güncellemesi iptal edildi - Son Dakika
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Söylenti: Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil güncellemesi iptal edildi

13.07.2022 07:43

İddiaya göre Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 için yeni nesil güncellemesi planlıyordu ancak bunu sonradan iptal etti.

Geçen haftaya ortaya çıkan ve Rockstar'ın Grand Theft Auto VI'ya odaklanmak için Red Dead Redemption ile Grand Theft Auto IV'ün remaster sürümlerini geliştirmekten vazgeçtiği yönündeki söylentilere bir yenisi eklendi. Bir önceki iddianın kaynağı olan ve güvenilir sızıntılarıyla bilinen Tez2, şimdi de Rockstar'ın Red Dead Redemption 2 için yeni nesil güncellemesi planladığını fakat bu projenin iptal edildiğini veya durdurulduğunu öne sürdü:

RED DEAD REDEMPTION 2'NİN GÜNCELLEMESİ İPTAL EDİLDİ

"Evet, uzun zaman önce [Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil güncellemesi] hakkında ve aynı zamanda Enhanced Rockstar Editon planlarıyla ilgili duyumlar almıştım. [Bu projelerin] tümü şu anda iptal edildi/durduruldu."

Tez2 geçen hafta ise Rockstar'ın planları hakkında doğruluk payı yüksek bir kaynağa dayanarak GTA IV ve ilk Red Dead Redemption oyununun remaster versiyonlarının birkaç yıl öncesine kadar planlandığını ancak Rockstar'ın bu projeleri devam ettirmek istemediğini yazmıştı. Bunun nedeni olarak da yakın zamanda çıkan GTA Trilogy Definite Edition'ın topluluktan aldığı olumsuz geri dönüşün etkili olabileceğini belirtmişti.

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Bu gelişmeler, Rockstar'ın Red Dead Online için büyük çaplı içerik güncellemesi yayınlamayı bırakacağını açıklamasının ardından geldi.

2018'de PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan Red Dead Redemption 2, bir yıl aradan sonra 2019'da PC için de piyasaya sürüldü. Geçen neslin en iyi oyunları arasında yer alan RDR2, konsollarda 30 saniye başına kare değeri sunuyor. Yeni nesil güncellemesi olmadığı için PS5 ve Xbox Series X'te de bunun üzerine çıkamıyor.

Söylenti: Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil güncellemesi iptal edildi
Kaynak: SaveButonu
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Red Dead Redemption, Rockstar Games, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Söylenti: Red Dead Redemption 2'nin yeni nesil güncellemesi iptal edildi - Son Dakika


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