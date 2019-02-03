Son Dakika Haberleri: Söylenti: Samsung Galaxy A90, Pop-Up Kamera ile Piyasada Olacak

Söylenti: Samsung Galaxy A90, Pop-Up Kamera ile Piyasada Olacak

25 dakika önce

Samsung Galaxy A90'ın, Samsung'un ilk Pop-Up kameraya sahip akıllı telefonu olacağı iddia ediliyor. Daha önce ilk kez Vivo NEX S'te gördüğümüz bu kamera türü, cihazların IP sertifikası almasına engel olabilir.

Söylenti: Samsung Galaxy A90, Pop-Up Kamera ile Piyasada Olacak, System.String[]
Ice Universe'den bir muhbir, Samsung'un yeni bir çentiksiz ve ince orta sınıf telefon üzerinde çalıştığını duyurdu. Samsung'un Galaxy A90 modelinde çentik veya ekranın içerisindeki bir kamera yerine, Vivo NEX S'te ilk kez karşımıza çıkmış olan Pop-Up kamera teknolojisini kullanacağı düşünülüyor.

"Neden mi A90'ın mükemmel olduğunu söylüyorum? Çünkü A90, Samsung'un ilk Pop-Up ön kameralı telefonu. Çentik yok, delik yok."






Çıkacak olan Galaxy A90'ın, A9'un yerini alacağı biliniyor. Bir diğer iddiaya göre de yeni cihazın 6GB ve 8GB olarak iki donanım seçeneği olacak ve 128GB dahili depolama ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Gündemde olan bu yeni kamera teknolojisi hakkında oldukça yoğun bir endişe bulutu var. Çünkü içeri ve dışarı hareket edebilen bu kamerayı itecek motorun dayanıklılığı büyük bir soru işareti olarak bekliyor. Bunun yanı sıra cihazın içerisinden dışarısına hareket edebilen bir kamerası olmasından dolayı IP sertifikası (Toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikası) da alamayacağı düşünülüyor. Pop-Up kameralı ilk akıllı telefon örneği olan Vivo NEX S'te IP sertifikası bulunmuyordu.




Samsung, A90 modeli için Pop-Up kamera teknolojisini düşünüyor olabilir, ancak çıkışını beklediğimiz yeni Galaxy S10 serisi için bu politika geçerli olmayacak. Galaxy S10'da ekrana entegre olan bir siyah deliği andıran ön kamerayı görmeye devam edeceğiz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:15 

Up, Samsung, Teknoloji
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