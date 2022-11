Söylenti: Sony'den Days Gone filmi geliyor

Deadline'ın haberine göre, PlayStation Productions'ın sıradaki sinema uyarlaması 2019'da çıkan Days Gone oyunu olacak. Söz konusu haberde, Oscar ödüllü Sheldon Turner'ın filmin senaristliğini üstlendiği, başrolde ise Outlander'dan Sam Heughan'ın yer alarak Deacon St. John karakterini canlandıracağı iddia edildi.

DAYS GONE FİLMİ GELİYOR

Sony, PlayStation Studios bünyesinde geliştirdiği birinci parti oyunlarını sinema ve televizyona uyarlamak için 2019'da PlayStation Productions'ı kurmuştu. Bu kapsamda bu yılın şubat ayında Uncharted filmi vizyona girerken, şu anda yapım aşamasında olan Ghost of Tsushima ve Gran Turismo filmlerinin yanı sıra The Last of Us, Twisted Metal, God of War, Horizon ve yine Gran Turismo için TV dizileri hazırlanıyor.

PlayStation Productions, The Last of US dizisini HBO, Horizon dizisini Netflix ve God of War dizi uyarlamasını ise Amazon işbirliğiyle geliştiriyor. Bunlar arasından The Last of US 2023'de yayınlanmaya başlayacak fakat diğer projeler için henüz bir tarih yok.

Bend Studio'nun geliştirdiği açık dünya zombi temalı Days Gone, 2019'da PlayStation 4'e çıkışının ardından 2021'de PC platformu için de piyasaya sürülmüştü. Daha sonra stüdyonun bir devam oyunu planladığı ancak Sony'nin buna yeşil ışık yakmadığı ortaya çıkmıştı. Bunun yerine Bend Studio şu anda Days Gone'ın açık dünya sistemlerini kullanan ve çok oyunculu özellikler barındıran yeni bir IP üzerinde çalışıyor.