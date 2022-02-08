Söylenti: Sony yakın zamanda Japonya'dan bir firmayı satın alabilir - Son Dakika
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Söylenti: Sony yakın zamanda Japonya'dan bir firmayı satın alabilir

08.02.2022 08:27
Söylenti: Sony yakın zamanda Japonya'dan bir firmayı satın alabilir

Japon oyun analistine göre, Sony'nin Japonya'dan bir firma satın alması Microsoft'tan daha olası ve yakın zamanda bu yönde bir hamle görebiliriz. Japon oyun endüstrisi analisti Serkan Toto, Sony'nin Japonya'dan bir oyun stüdyosu satın almasının Microsoft'tan daha olası olduğunu ve yakın zamanda bu yönde bir hamle gelebileceğini öne sürdü.

Microsoft'un geçen yılki Bethesda satın alımından sonra geçtiğimiz haftalarda Activision Blizzard'ı 68 milyar dolar gibi rekor bir fiyatla bünyesine katmasının ardından video oyun endüstrisi kökten değişim geçirmeye devam ediyor. Bunların üstüne geçen hafta Sony'nin Halo ve Destiny oyunlarının yapımcısı Bungie'yi 3,6 milyar dolara satın alması eklenirken, oyun dünyasındaki iki devin büyük stüdyoları satın alma yarışı sona erecek gibi gözükmüyor.

Push Square'da yer alan habere göre, video oyun danışması ve yazarı Nathan Brown, Japon oyun endüstrisi analisti Serkan Toto'nun da sözlerine yer verdiği bir makale kaleme aldı. Söz konu su makalede, Sony'nin Japonya merkezli bir şirket olması nedeniyle Japonya'dan bir oyun firması satın almasının Microsoft'a kıyasla çok daha olası olduğu ve Microsoft'un diğer satın alım hamlelerinin aksine Japonya'da herhangi bir firmayı kolayca satın alamayabileceği belirtiliyor. Makaleye göre, bunun nedeni Japon firmaların satın alınmadan ziyade daha çok birleşmeye yakın olması ve "düşmanca satın alımları" yukarıdan aşağıya kötü bir iş olarak görmeleri.

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"[Düşmanca devralmalar] genellikle Japon iş yapma biçiminin antitezi olarak kabul edilir ve neredeyse her zaman kötü bir fikirdir. Yabancı varlıkların halka açık bir stüdyoyu kendi iradesi dışında devralması kendi ayağına sıkması olur, [zira] herkes anında işi bırakır. Evim üzerine bahse girerim ki böyle bir şey [Microsoft'un Japonya'dan stüdyo alması] asla olmayacak."

Serkan Toto daha sonra Sony'nin ev sahibi olması nedeniyle avantajlı olduğuna dikkat çekerek yakın zamanda Japonya'da hamle yapmayı planladığını düşündüğünü ifade etti:

"Elbette Sony ev sahibi avantajına sahip ve bu nedenle Microsoft için ortaya çıkan bazı zorluklar Sony için geçerli değil. Halka açık büyük firmalardan biri olmak zorunda değil ancak Sony'nin yakında Japonya'da en azından bir hamle yapmayı düşündüğüne inanıyorum."

PlayStation CEO'su Jim Ryan da, Bungie gelişmesinden sonra verdiği bir röportajda, Sony'den daha fazla satın alım hamlesi geleceğini ifade etmişti.

Söylenti: Sony yakın zamanda Japonya'dan bir firmayı satın alabilir
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar Söylenti: Sony yakın zamanda Japonya'dan bir firmayı satın alabilir - Son Dakika

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