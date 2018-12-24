Son Dakika Haberleri: Söylentiyi Duyan Nüfus Müdürlüğüne Koşuyor

Söylentiyi Duyan Nüfus Müdürlüğüne Koşuyor

29 dakika önce

ADIYAMAN'da, yılbaşından önce kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi üzerine kent sakinleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti.

Söylentiyi Duyan Nüfus Müdürlüğüne Koşuyor, System.String[]
ADIYAMAN'da, yılbaşından önce kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi üzerine kent sakinleri İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne akın etti. Müdürlüğün önünde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer söylentinin asılsız olduğu açıklamasında bulundu.

Kentte yılbaşından sonra kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ücretlerinin zamlanacağı, ayrıca kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi nedeniyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu. Günde 200 kişinin müracaat ettiği Müdürlüğe söylentinin ardından yaklaşık 500 kişi başvurmaya başladı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen vatandaşların söylentileri kulak asmamasını isteyerek şunları söyledi:

"Biz günlük 250-300 arasında kimlik kartı veriyorduk. Geçen sene Aralık ayı ve bu yıl Aralık ayında yoğunluk yaşıyoruz. En fazla verdiğimiz cüzdan sayısı geçen sene il genelinde aylık 17 bin civarındaydı. Normal olarak verdiğimiz aylarda 14 bin, 15 bin oluyor. Ama Aralık ayında bir dedikodu yayılıyor, 'Yılbaşından önce cüzdanını değiştirmeyen cezalı duruma düşüyor' diye. Böyle bir şey kesinlikle yok. Bazıları demiş ki 'Yılbaşından sonra cüzdan 60 lira olacak'. Öyle bir şey de yok. Cüzdanın şu anda ücreti 18,5 lira. Normalde 250, 300 civarında cüzdan verirken bu ay günlük 300 ile 500 arasında başvuran var. Vatandaşlarımız bu asılsız dedikoduları umursamasınlar. Böyle bir şey yok" dedi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:40 Kaynak: DHA

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