Son Dakika Haberleri: Söylentiyi Duyan Oraya Akın Etti

Söylentiyi Duyan Oraya Akın Etti

1 saat önce

Tokat'ta 'eski ehliyet ve nüfus cüzdanlarını yenilemeyenlere yeni yılda ceza uygulanacak, zam gelecek' şeklindeki halk arasında yayılan söylentiler nedeniyle nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.

Söylentiyi Duyan Oraya Akın Etti, System.String[]
Tokat'ta 'eski ehliyet ve nüfus cüzdanlarını yenilemeyenlere yeni yılda ceza uygulanacak, zam gelecek' şeklindeki halk arasında yayılan söylentiler nedeniyle nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.

Tokat Valiliği giriş katında bulunan merkez ilçe nüfus müdürlüğünde vatandaşlar ehliyet ve nüfus cüzdanını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yeni yılda kimlik yenileme ücretlerine zam geleceği, değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı yönünde halk arasında yayılan söylentiler üzerine nüfus müdürlüğüne akın ettiği kaydedildi.

Kimliklerini değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı, zam yapılacağı söylentileri asılsız

Tokat Merkez İlçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu, 'kimlik ücretlerine zam geleceği veya değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı' şeklinde halk arasında yayılan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Tokat Merkez İlçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu, "Halk arasında kimlik ücretlerinin afaki bir rakama çıkacağı söylentisi nedeni ile bir endişe olmuştur. Bu haberler asılsızdır, vatandaşlarımızın telaşe edip yoğunluk oluşturmasına gerek yoktur. Bize kimlik ücretlerinin artacağı yönünde bir talimat gelmedi. 200-300 lira gibi kimliklerini değiştirmeyenlere ceza geleceği söylentisi de tamamen asılsızdır" diye konuştu. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:31 Kaynak: İHA

Tokat Merkez, Tokat, Güncel
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