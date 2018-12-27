Söylentiyi Duyan Oraya Akın Etti
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- Söylentiyi duyan oraya akın etti Tokat'ta eski kimlik ve ehliyetlerini yenileri ile değiştirmeyenlere para cezası geleceği söylentisi Tokatlıların Nüfus Müdürlüklerine akın etmelerine neden olduTOKAT - Tokat'ta 'eski ehliyet ve nüfus cüzdanlarını yenilemeyenlere yeni yılda ceza uygulanacak,...
- Söylentiyi duyan oraya akın etti Tokat
'ta eski kimlik ve ehliyetlerini yenileri ile değiştirmeyenlere para cezası geleceği söylentisi Tokatlıların Nüfus Müdürlüklerine akın etmelerine neden oldu
TOKAT - Tokat'ta 'eski ehliyet ve nüfus cüzdanlarını yenilemeyenlere yeni yılda ceza uygulanacak, zam gelecek' şeklindeki halk arasında yayılan söylentiler nedeni ile nüfus müdürlüğünde yoğunluk yaşandı.
Tokat Valiliği giriş katında bulunan merkez ilçe nüfus müdürlüğünde vatandaşlar ehliyet ve nüfus cüzdanını yenilemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların yeni yılda kimlik yenileme ücretlerine zam geleceği, değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı yönünde halk arasında yayılan söylentiler üzerine nüfus müdürlüğüne akın ettiği kaydedildi.
Kimliklerini değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı, zam yapılacağı söylentileri asılsız Tokat Merkez
İlçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu, 'kimlik ücretlerine zam geleceği veya değiştirmeyenlere ceza uygulanacağı' şeklinde halk arasında yayılan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Tokat Merkez İlçe Nüfus Müdürü Ali Dağlıoğlu, "Halk arasında kimlik ücretlerinin afaki bir rakama çıkacağı söylentisi nedeni ile bir endişe olmuştur. Bu haberler asılsızdır, vatandaşlarımızın telaşe edip yoğunluk oluşturmasına gerek yoktur. Bize kimlik ücretlerinin artacağı yönünde bir talimat gelmedi. 200-300 lira gibi kimliklerini değiştirmeyenlere ceza geleceği söylentisi de tamamen asılsızdır" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:28 Kaynak: İHA
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