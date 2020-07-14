Söyler'den Başkan Kocaispir'e teşekkür - Son Dakika

Söyler'den Başkan Kocaispir'e teşekkür

Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı, Osmanlı Turan Ocakları Sportif Etkinlikler Başkanı, Uluslararası Hakem Nihat Söyler, desteklerinden ötürü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti.

Atletik Conan Vücut Geliştirme Fitness Spor Kulübü Başkanı, Osmanlı Turan Ocakları Sportif Etkinlikler Başkanı, Uluslararası Hakem Nihat Söyler, desteklerinden ötürü Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür etti.

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Nihat Söyler, Akademik Adana Spor Kulübü Başkanı Sabri Bolat ile birlite Başkan Kocaispir'i ziyaret etti.


Pandemi döneminde Yüreğir Belediyesinin kulüp faaliyetlerinin sürdürülmesinden kendilerine maske ve dezenfektan desteğinde bulunan Başkan Kocaispir'e teşekkür edip plaket veren Söyler, "1985'de kurulan ve 35 yıldan beri 30'a yakın Türkiye şampiyonu çıkartan nadir kulüplerden biriyiz. Başkanımıza bize gösterdiği destek ve ilgiye teşekür ediyoruz. Yakın zamanda bilek güreşi turunvası düzenleyeceğiz. Sporcu dostu başkanımızın bu turnuvada da desteklerini bekliyoruz" dedi.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'de sporun ve sporcunun her zaman yanında olacaklarını söyledi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Söyler'den Başkan Kocaispir'e teşekkür - Son Dakika Spor
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