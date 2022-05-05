Söyleşi: Çin'in Tarım Sektörü Zorluklara Rağmen İstikrarını Sürdürüyor - Son Dakika

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köy İşleri Bakan Yardımcısı Deng Xiaogang, Xinhua'ya verdiği söyleşide, Çin'in tarım sektörü ve kırsal ekonomisinin bu yıl ara sıra yaşanan Kovid-19 salgınları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların yarattığı baskılara rağmen istikrarlı performansını sürdürdüğünü söyledi. Deng, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin artan riskler ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ve tarımsal üretim ile kırsal alanlarda istikrarının ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı, çeşitli bulgular ve rakamlara referans vererek salgın kontrolü ve bahar tarımı arasında bir denge kurulduğunu ifade etti.

Deng, an itibariyle çiftçilikteki durumun beklenenden daha iyi olduğunu söyledi. Bu yıl kış buğdayı ekim arazisi, istikrarlı şekilde 336 milyon mu'da (yaklaşık 22,4 milyon hektar) kaldı. Bu baharda tahıl ekilen alanın yüzölçümü de geçen seneye göre biraz yükselerek 940 milyon mu oldu. Ekim işleminin yüzde 40'ından fazlası da geçen bahara göre daha hızlı şekilde tamamlandı. Tahıl hasadını garanti altına almak için her türlü çabanın gösterileceğini belirten Deng, tahıl üretiminde alt sınırın bu yıl 650 milyar kilogramın üzerinde olduğunu vurguladı. Çin'in tahıl üretimi, 2021'de yaklaşık 683 milyar kilograma ulaşmış ve art arda yedinci yılda da 650 milyar kilogramı aşmıştı.

Kırsal endüstriler de aynı zamanda güçlü bir eğilim sürdürdü. Ülkenin tarımsal ürün işleme sektörü, bileşik gelirini bu yıl şimdiye kadar geçen seneye göre yüzde 3,7 artışla 1,26 trilyon yuana (yaklaşık 192 milyar ABD doları) çıkardı ve çiftlik ürünlerinin çevrimiçi satışlarının da yüzde 10 artması bekleniyor. Önde gelen kırsal işletmeler için satın alma yöneticileri endeksi, 50'lik sınır çizgisinin oldukça üzerine çıkarak 54,7 oldu. Bu istikrar çiftçilerin gelirlerine de yansıdı. Kırsal bölgelerdeki vatandaşların kişi başı net geliri ilk çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artarak 5.778 yuana yükseldi. Büyüme oranı, kentsel bölgelerde yaşayan vatandaşlara kıyasla 2,1 yüzde puan yukarıda seyretti.

Deng, ekonomi daha geniş alanda artan riskler ile zorluklarla karşı karşıya olsa da kırsal alanları istikrarlı ve müreffeh kılmaya devam etmek için turizm ve kırsal alanlardaki göçmen işçilerin kasabalar ile kentlerde iş bulmasına yardımcı olmak gibi kırsal sektörleri desteklemeyi içerecek şekilde daha fazla çaba harcanacağını söyledi. Deng, kırsal bölgelere daha fazla finansman aktarmak için daha fazla adım atılacağına dair özellikle söz verdi. Tahıl üretimi ve üst düzey tarım arazilerinden tohum endüstrisine kadar çeşitli sektörlerde hükümet harcamaları artacak ve finans kuruluşlarına büyük kırsal projelere daha fazla borç verme konusunda rehberlik edilecek. Daha fazla sosyal sermaye çekmek için kırsal canlandırma fonlarının kurulması da teşvik edilecek. Deng, ilk çeyrekte, birincil sektördeki sabit varlık yatırımının yıllık yüzde 6,8 artışla 252,2 milyar yuana yükseldiğini belirterek bunu yurtiçi ile yurtdışındaki karmaşık durumlar arasında zor kazanılan bir sonuç olarak nitelendirdi.