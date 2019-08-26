Söyleşi ? galataport istanbul için bir farklılık yaratacak

SÖYLEŞİ ? Galataport İstanbul için bir farklılık yaratacak

Mahmut Can Emir - Robert Badendieck/ İstanbul, 26 Ağustos (DHA) ? Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan, "Galataport, İstanbul için bir farklılık yaratacak" dedi

Ziyaretçilerine kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden dinlenmeye kadar çok geniş bir yelpaze sunacak olan Galataport'un tanıtım toplantısı sırasında DHA'nın sorularını yanıtlayan Akhan, Galataport'un yaratacağı potansiyel ile İstanbul'un turistik kapasitesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi ve ekledi:

"Galataport, İstanbul için bir farklılık yaratacak; öyle söyleyeyim. Biz burada, esasında bir yaşam alanı yaratmaya çalışıyoruz. Bu yaşam alanı gastronomiyle, kültür-sanatla, alış verişle, oteliyle ve de tabii ki kruvaziyer limanıyla İstanbul'un marka değerine katkı yaratacak ve İstanbul'da farklılık yaratacak bir projeden söz ediyoruz.

"Bu projeye yılda 25 milyon ziyaretçi bekliyoruz ve projenin tamamlanmasıyla birlikte yılda 500 gemiyle 1.5 milyon turistin İstanbul'a kruvaziyer limanı aracılığıyla geleceğini öngörüyoruz ve de İstanbul'a yılda 12 milyonun üzerinde gelen turistin yarısının mutlaka bu destinasyonu ziyaret etmesini ve buradaki yaşam alanını deneyimlemesini bekliyoruz.

"Dolayısıyla bu anlamda oldukça yoğun bir katkısı olacaktır bir bütün olarak diye düşünüyoruz."

İstanbul'un çeşitli otelleriyle, alışveriş mekanlarıyla ve tarihi mekanlarıyla bu turist seviyesini ağırlayacak kapasitede olduğunu söyleyen Akhan, "Bugün İstanbul'dan daha az kültür ve tarihe sahip Avrupa'nın belli büyük kentlerine bakıyoruz, İstanbul'dan daha fazla turist cezbediyorlar. Halbuki İstanbul bu turistik mekanlarıyla, tarihiyle, kültürüyle ve sunduğu hizmetlerle çok daha fazla turisti ağırlayacak kapasiteye sahip biz de ona bir nebze katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu hissederiz" diye ekledi.