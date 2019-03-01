Söyleşi Günlerinde "İnsanlığın Öyküsü" Tartışılacak

Hikaye anlatıcısı, eğitmen ve yazar olan Nazlı Çevik Azazi ve fotoğrafçı yazar Özcan Yüksek bu ayki etkinlikte insanlığın öyküsünü „Masallar ve Mitler" üzerinden mercek altına alacaklar.

Dünyayı masallar kurtaracak söylemiyle yola çıkan Özcan Yüksek, geçmiş bilegiliğin sırlarını masallar üzerinden araştırıp okuyuya sunuyor.Azazi ise, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat olan hikaye anlatıcılığının ülkemizde yeniden hatırlanması ve modern hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yorumlanması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütüyor. Bu iki usta isim, yazar Gülşah Êlikbank'ın keyifli moderatörlüğünde masallar ve mitlerden yola çıkarak insanlığın öyküsünü konuşacaklar.

15 Mart tarihinde saat 19:00'da gerçekleşecek etkinlik için Mövenpick Hotel Izmir sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Ayrıntılı bilgi için 0232 488 14 14 numaralı telefondan veya hotel.izmir@movenpick.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.