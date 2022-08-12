Söyleşi: İnsan Hakları Uzmanına Göre, ABD İnsan Haklarından Söz Edecek Konumda Değil

GAZZE, 12 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli bir uzman geçtiğimiz günlerde, kendisi "insanlığa karşı birçok kanlı suç" işlediği için Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları sorunlarından bahsetmeye hakkı olan son ülke olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşayan insan hakları uzmanı Salah Abdel Ati Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Tarihsel olarak ABD Ortadoğu'da insanlığa karşı büyük suçlar işledi. Arap ülkelerine ekonomik ve politik hegemonyasını şiddet yoluyla dayattı" dedi.

Abdel Ati, Filistin halkının başına gelenlerin, ABD'nin bölgede yaptığı insan hakkı ihlallerini "bütün çıplaklığıyla ortaya koyduğunu" söyledi.

ABD'nin gerek Cumhuriyetçi gerek Demokrat yönetimlerinin uzun zamandır Filistin-İsrail sorununda çifte standart uyguladığına işaret eden Filistinli uzman, bunun, bırakın kalkınma ve insan haklarını, Filistin halkının meşru hak ve taleplerinin bile korunmasız ve çözümsüz kalmasına yol açtığını söyledi.

Abdel Ati, Çin İnsan Hakları Çalışmaları Derneği'nin Salı günü yayınladığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortadoğu ve civar bölgelerinde işlediği uluslararası hukuku ciddi bir şekilde ihlal eden bir dizi suçu ortaya koyan raporu övdü.

Abdel Ati'ye göre rapor, ABD'nin insan hakları sorunları konusundaki tüm iddialarının bütünüyle sahte sloganlar olduğunu ve hiçbir temelinin olmadığını kanıtlıyor.

Abdel Ati, Amerika Birleşik Devletleri'nin, tıpkı raporda değinildiği gibi, medeniyetlerin çeşitliliğine hiç saygısının olmadığını, tersine kendisiyle özdeşleştirmediklerine düşmanlık beslediğini söyledi.

Abdel Ati, ABD'de mahkumlara yönelik taciz skandallarının sık sık günışığına çıkmasının sadece bu kişilerin insanlık onuruna karşı bir tecavüz veya aşağılama değil aynı zamanda uluslararası normların da tam olarak hiçe sayılması ve ayaklar altına alınması demek olduğunu kaydetti.

Abdul Ati tüm Ortadoğu ülkelerinin halklarını, "bölgeye sadece istikrarsızlık ve belirsizlik getirecek" sözde "Amerikan tarzı demokrasinin" ve "Amerikan tarzı insan haklarının" iki yüzlülüğünün ve aldatıcılığının farkında olmaları konusunda uyardı.