Söyleşi: Irena Direktörü: Çin'in Enerji Geçişi, Ekonomik Performansının Artmasına Yardımcı Olacak - Son Dakika
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Söyleşi: Irena Direktörü: Çin'in Enerji Geçişi, Ekonomik Performansının Artmasına Yardımcı Olacak

23.07.2022 12:11
Söyleşi: Irena Direktörü: Çin'in Enerji Geçişi, Ekonomik Performansının Artmasına Yardımcı Olacak

CENEVRE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, Çin'in enerji geçişinin, ülkenin ekonomik performansını artırmaya ve daha istikrarlı büyüme modeline ulaşmaya yardımcı olacağını belirtti.

CENEVRE, 22 Temmuz (Xinhua) -- Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, Çin'in enerji geçişinin, ülkenin ekonomik performansını artırmaya ve daha istikrarlı büyüme modeline ulaşmaya yardımcı olacağını belirtti. La Camera, kısa süre önce verdiği röportajda, Çin'in ekonomik beklentileriyle ilgili iyimser olarak, Çin ekonomisinin "yılın ilk altı ayında sürekli olarak büyüdüğünü" bildirdi. Sürdürülebilir enerji geleceğine geçiş süreçlerindeki ülkeleri destekleyen hükümetler arası bir örgüt olan IRENA'nın direktörü, "Kovid'i kontrol altına almak için elinden geleni yapmaya çalışan, ancak aynı zamanda fabrikaların üretim yapmasına izin vererek ihraç yapmalarını sağlayan" Çin hükümetinin, bu anlamda akıllıca davrandığını ifade etti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan açıklanan son veriler, ülkenin GSYİH'sının, yılın ikinci çeyreğinde pozitif büyüme sağladığını ve yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttığını gösterdi. Bunun yanında, Çin'de yılın ilk yarısında, katma değerli sanayi üretimi yüzde 3,4, sabit varlık yatırımı yüzde 6,1 ve dışarıya mal ticareti yüzde 9,4 arttı. Büyümenin, pandemi ve Ukrayna krizinin sürdüğü "bu çok kritik ortamda" gerçekleştiğini vurgulayan La Camera, Çin'in enerji geçişinin ülke büyümesini daha da hızlandırabileceği öngörüsünde bulundu. "Enerji geçişi, dünyanın diğer bütün kesimlerinde olduğu gibi Çin'de de gerçekleşiyor" diyen La Camera, "Doğal olarak Çin, enerji geçişinin ana aktörlerinden biri" dedi. La Camera, "Yenilenebilir enerji, elektrik üretmenin en etkili yolu. En rekabetçi yöntem. Ekonomik açıdan bakıldığında yenilenebilir enerji kesinlikle ülkenin GSYİH'sine daha fazla katkı sağlıyor" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söyleşi: Irena Direktörü: Çin'in Enerji Geçişi, Ekonomik Performansının Artmasına Yardımcı Olacak - Son Dakika

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