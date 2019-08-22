Son Dakika Haberleri: SÖYLEŞİ - KOBİ'ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı
Son Dakika Ekonomi Haber

SÖYLEŞİ - KOBİ'ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı

1 saat önce

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin Avrupa ile ticaretinin en önemli parçasının KOBİ'ler olduğunu söyledi.

SÖYLEŞİ - KOBİ'ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı, System.String[]
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Türkiye'nin Avrupa ile ticaretinin en önemli parçasının KOBİ'ler olduğunu söyledi.
DHA'nın sorularını yanıtlayan Öztürk şu açıklamaları yaptı:
"Türkiye için KOBİ'ler çok önemli. Üretim, istihdam ve ihracat için çok önemli. Türkiye'nin de bugün geldiği noktada genel olarak KOBi ağırlıklı bir sektör ağımız var. O anlamda neresinden bakarsanız bakın önemi tartışılmaz tabii ki.
"Bence ticaretin en önemli halkalarından birisi KOBİ'ler ve Türkiye'deki çalışma sisteminin sermayesi? Bu anlamda da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa ile ticaretimizin önemli kısmını oluşturan KOBİ'lerdir. Biz bugün burada bu toplantıyı çok benimsiyoruz, çok önemsiyoruz. Bu toplantının KOBİ'lerin gelişimi büyümesi ve Avrupa standartlarına gelmesi anlamında da öenemli bir katkı sağlayacağını, sektörlerin gelişiminde önemli bir toplantı olacağını düşünmekteyim. Biz hazır giyim sektörü olarak Avrupa ile ticari ilişkilerimiz oldukça iyi, istenilen düzeye yakın bir yerdeyiz ancak pazarla ilgili yani standartlar anlamında yakın bir düzeydeyiz ama poazardakiş genişleme anlamında ciddi bir eksikliğimiz var onun da bu proje ile genişleyeceğini ümit ediyorum."

Görüntü Dökümü
Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk röportajı


Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması: Türkiye ile temastayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:26:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SÖYLEŞİ - KOBİ'ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]