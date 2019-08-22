SÖYLEŞİ-Kripto paralar giderek daha yatırımı yapılabilir materyaller haline gelecek

Koineks CEO'su Faruk Fatih Özer, Türkiye'de kripto paralara yönelik ilginin artacağını ve kripto para birimlerinin giderek "daha yatırımı yapılabilir" materyaller haline geleceğini söyledi.Özer, DHA'ya ING Group'un küresel kripto para kullanımına yönelik yaptığı bir araştırma sonuçlarını yorumladı. ING Group tarafından yapılan söz konusu araştırma, ankete katılan 14 ülkeden Bitcoin bilinilirliğini en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu göstermişti. Söz konusu sonuçlara ilişkin Özer şu değerlendirmeyi yaptı:"Daha önce yapılan araştırmalarda da kripto paralara olan ilginin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de daha yoğun olduğunu göstermişti. ING'nin bu araştırmasını incelediğimde de Türkiye'de umut verici sonuçlar görüyorum. Araştırmaya Avrupa'dan katılan kişilerin üçte ikisi kripto para teknolojilerinden haberdar olduğunu söylerken Türkiye'de bu oran yüzde 70'lere çıkıyor ve katılanların yüzde 18'inin kripto para yatırımı bulunduğunu görüyoruz. Bu araştırmanın aslında en ilginç yanı katılımcıların yüzde 36'sının maaşlarını Bitcoin'le alabilmelerinde herhangi bir sakınca görmediklerini ve bunun gayet olası olduğunu söylüyorlar. Bu sonuçlar bize Türkiye'nin kripto parların en çok kabul gördüğü ülkeler arasında olduğunu ve ülkede kripto paralara olan ilginin ve güvenin ciddi bir ivme sergilediğini gösteriyor. Türkyie son derece genç bir nüfusa sahip, bu sebeple yeniliklere açık, değişimlere kolay adapte olan ve teknolojiyle ilgili ciddi bir kitleye sahip bir ülke. Bu kitlenin giderek büyüyeceğini ve Türkiye'de kripto paralara olan ilginin giderek artacağını düşünüyorum. Kripto parala giderek daha yatırım yapılabilir bir yatırım materyali haline gelecektir."Bunun yanında Binance'in yeni open blockchain projesi Venus'le ilgili Özer, bu gibi projelerin amacına ulaşması durumunda küresel kripto para kullanımının artacağına ve hükümetlerin de bu yöndeki çalışmalarını artırarak kripto para sektörünü "standartları olan bir sektör haline getirebileceğini belirtti. Özer, şöyle konuştu:"Binance dünya çapında en büyük hacme sahip ve en çok bilinen kripto para borsalarından biri. Bu sebeple gerçekleştirdikleri her proje hem basının hem yatırımcının dikkatini çekerek sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. Kripto paraların günümüzde değer aktarım aracı olarak kullanılmasından çok yatırım aracı olarak tercih edilmesinin en başlıca sebebi yüksek volatiliteye sahip olmasıdır. Kripto paraların değerlerinin diğer değer aktarım araçlarına nazaran çok daha kısa sürede daha agresif hareketlerle iniş çıkış göstermesiyle kişiler fiyat değişiminden kar etmeye çalışıyorlar fakat değer aktarım aracı olarak kullanılmaya çalışıldığında bu agresif hareketler olumsuz durumlara sebep olabiliyor."Bu yüksek volatilitenin sorun olduğunu gören en büyük şirketlerden biri olan Facebook buna çözüm olarak Libra isminde kendi stablecoinini geliştireceğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından Binance'in yeni projesi olan ve küresel para birimlerine bağlı stablecoini Venüs'ü hayata geçireceğini duyurmasının sektörü açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi geçekleştirmek için hükümetler, kripto para şirketleri ve diğer paydaşlara açık bir çağrıda bulundular. Bu çağrı bir karşılık bulacak mı, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler yeni para birimleirne teşvik edilebilecek mi bunu hep beraber göreceğiz. Proje amacına ulaşırsa dünyada kripto para kullanım oranında oldukça artış görülebileceğine inanıyorum. Bu artış sonucunda hükümetler kripto para regülasyon çalışmalarını hızlandırarak, sektörü daha standartları olan bir sektör haline getirebilirler." (Fotoğraflı)

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Faruk Fatih Özer söyleşisi