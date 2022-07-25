Söyleşi: Mclaren Ceo'su Gelecek Beş Yılda Çin'de "En Az İki F1 Yarışı" Gerçekleşmesini İstiyor

Martina Fuchs

CENEVRE, 25 Temmuz (Xinhua) -- McLaren Racing CEO'su Zak Brown "gelecek beş yılda Çin'de en az iki ve Asya'da da bir Formula 1'in" düzenleneceğini umduğunu söyledi. Amerikalı iş insanı ve eski profesyonel yarışçı olan Brown, "Çin, sporumuz için yararlanılmamış devasa bir pazar" dedi. Xinhua'ya özel bir söyleşi veren Brown, "Rüya senaryosunun önümüzdeki beş yıl içinde Çin'de en az iki, Asya'da birer yarış daha yapmak olduğunu düşünüyorum" dedi ve ekledi: "Ayrıca daha büyük bir yıllık program, yarış öncesi ve yarış sonrasıyla kapsamlı canlı yayın gibi şeyler olmasını çok isterim. Bence bu sporun önümüzdeki beş yıl boyunca odaklanması gereken yer bu." İlk olarak 2004 yılında Shanghai'da düzenlenen Çin Grand Prix'si, Kovid-19 nedeniyle 2019'dan beri F1'in programında yer almıyor.

Formula 1'in Kasım ayında Shanghai'daki Grand Prix ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattığını duyurmasına rağmen yarış bu yıl da gerçekleşmeyecek. Formula 1 Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, yazılı bir basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Devam eden pandemi koşulları nedeniyle Çin'i 2022 takvimine dahil edemediğimiz için hepimiz hayal kırıklığına uğramış olsak da Çin, şartlar elverdiğinde derhal takvime geri dönecek. Mümkün olan en kısa sürede Formula 1 hayranlarıyla tekrar birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." Domenicali, "Bu yeni anlaşmanın, Çin'deki hayranlarımızın önümüzdeki yıllarda dört gözle bekleyecekleri Formula 1 yarışlarına kavuşmalarını sağlayacağı için çok memnunuz" diye ekledi.

Brown ise "Maalesef Çin'i bir nevi yeniden başlatmamız gerekiyor. Kovid nedeniyle birkaç yıldır orada değiliz. Bu yıl yine gidemiyoruz, bu gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Bu anlaşılabilir bir durum ama yine de hayal kırıklığı yaratıyor" dedi. Brown şöyle devam etti: "Amerika'da yaptığımızı Şimdi Çin'de yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Asya'da büyük bir ivme yakalıyoruz. Çin'de, Singapur'da ve Avustralya'da çok büyük yarışlar oldu ve Vietnam'da çevrimiçine taşınıyor. Sonra Kovid vurdu ve Kovid'den beri Asya'ya gidemiyoruz. Bu yıl Singapur ve Japonya'ya geri döneceğiz.

BÜYÜME MOTORU: ÇİN

Mart ayında Formula 1, Las Vegas'ın 2023'te Miami ve Austin'deki mevcut etkinliklere katılarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü Grand Prix mekanı olacağını duyurdu. Bu gelişmeyi yorumlayan Brown, "Amerika harika bir noktadayken şimdi Formula 1 olarak Asya ve bilhassa Çin odaklanmamız gereken pazarlar. Formula 1'e coğrafi olarak bakarsanız Çin, bizim elimizdekini yeniden başlatmamız ve onun üzerine inşa etmemiz gereken bir alan. Amerika'da üç yarışınız olabiliyorsa, Çin'de kesinlikle üç yarışınız olabilir" dedi. Brown'ın yorumları, Monaco E-Prix sırasında Xinhua'ya Formula 1'in gelecekte Çin'de çok sayıda yarışta "güçlü bir ayak izine" sahip olmasını beklediğini söyleyen Mercedes F1 Takım Patronu Toto Wolff'un yorumlarını hatırlatıyor. Wolff, "Daha önce Shanghai'da bulunmuştuk ama son iki yıldır oraya gidemedik. Ama orası bizim içim önemli bir pazar" dedi. Brown ayrıca, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in F1 için gelecekteki ana büyüme motoru olacağına dikkat çekerek, "Bizim için çok önemli bir otomobil pazarı. Çin, kurumsal ortaklarımızın çoğunluğu için devasa bir pazar. Büyük bir hayran kitlesi var ve sanırım daha yeni ilk adımı atmaya başladık" dedi.

ENGELLER

Pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun 10 Temmuz'daki Avusturya Grand Prix'sini sırasıyla 6. ve 13. bitirdiği McLaren için devam eden 2022 sezonunda işler sorunsuz ilerlemiyor. Bir sonraki yarış Marsilya yakınlarındaki Paul Ricard Pisti'nde yapılacak Fransa Grand Prix'si olacak ve Brown takımın üst sıralara doğru çıkacağını umduğunu söyledi. "Sezon şimdiye kadar çok heyecan verici" diyen Brown şöyle devam etti: "Şimdiye kadar sezona McLaren açısından bakarsam, iniş ve çıkışların olduğu, çıkışlardan daha çok inişlerin olduğu ama fena geçmeyen bir sezon oluyor ancak bazı tutarsızlıkların dengelenmesini umuyoruz." Brown, "Çıkışlar oldukça heyecan verici, inişler o kadar değil, şimdi sezonun dengesini bulmaya çalışıyoruz" diye ekledi. Brown, iş dünyasının pandemi sırasında başlattığı girişimlerin mevcut zorlukların bazılarının üstesinden gelinmesine yardımcı olabileceğini de söyledi ve ekledi: "Kovid-19 sırasında bir avuç Formula 1 takımı ve diğer bazı sanayiler İngiltere hükümeti ile biraraya geldi. 10 yılda geliştirilebilecek solunum cihazlarını sadece 10 haftada geliştirdik. Bence bu, Formula 1 ekibinin kabiliyetlerini ve motor yarışları dışında nasıl görevlendirilebileceğini gösteriyor." Brown, "Bizimle alakalı olduğunu düşündüğümüz sektörlerde küresel lider şirketlerle çalışmayı seviyoruz. Teknoloji bunların en büyüğü. Tüketici, lüks mallar, finansal hizmetler, McLaren markasının bu ilişkilerden fayda sağladığını düşündüğümüz alanlar" diye ekledi.