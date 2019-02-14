Söyleşi - "Türkiye'de Birkaç Yıl İçinde Kurumsal Kripto Para Yatırımı Kaçınılmaz"

– Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk CEO'su Özgür Güneri, kurumsal kripto para birimi yatırımlarının gelecek birkaç yıl içinde yayılacağını ve bunun "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

– Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk CEO'su Özgür Güneri, kurumsal kripto para birimi yatırımlarının gelecek birkaç yıl içinde yayılacağını ve bunun "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.



BtcTürk ve İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle yapılan "Türkiye'de Bitcoin'i Anlamak" isimli araştırma sonuçları toplantısında DHA'ın sorularını yanıtlayan Güneri, kurumsal kripto para birimleri yatırımlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Elbette kurumsal kripto para birimleri yatırımının bir yasal boyutu var. Şu anda Türkiye'de de küresel olarak da rahatlıkla bunu yapabileceğiniz, bir ödeme sistemi kurup uygulayabileceğiniz bir yapı yok. Bizim planlarımız var, teknolojik tarafta da çalışmalarımız var. Umuyorum ki 2019 yılı içinde insanların kripto para birimleriyle işlem yapabilecekleri, karşı taraf kripto para birimi kabul etsin veya etmesin ödeme yapabilecekleri yapılar üzerinde çalışmalar devam edecek.



"Kurumsal açıdan kripto para birimlerine yaklaşımda büyük bir fırsat var. Ben kripto para birimlerini şiddetle reddeden bankaların ve diğer finansal kuruluşların birkaç yıl içinde sektöre yaptırımların da uygulamasıyla kendilerini daha rahat hissedeceklerini ve bu sektöre gireceklerini düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek fakat gittiğimiz yön bunun kaçınılmaz olduğunu gösteriyor."



Kripto para birimleri gündeminde yer alan Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onayında asıl konunun Bitcoin ETF'sinin onaylanıp onaylanmaması değil, zaman meselesi olduğunu söyleyen Güneri, şöyle devam etti:



"Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bitcoin ETF, olacak mı olmayacak mı konusundan ziyade zaman konusu. ABD'de özellikle kripto para birimleri platformlarının şeffaflığı ve orada oluşacak güvenin düzenleyici kuruluşları daha rahat hissettireceğini ve bu sayede ETF'nin karşılık bulacağını düşünüyorum. Bakkt, Nasdaq gibi finansal kuruluşlar da kripto para birimlerini platformlarına entegre etmeye başladı. Bu süreç şu an oldukça olumlu ilerliyor. Bu sebeple Bitcoin ETF belki Mart'ta olmaz Mayıs'ta, Haziran'da olur fakat kaçınılmaz olduğu kesin."



Türkiye'nin kripto para birimleri ekosistemindeki yeri ile ilgili sorulan soruya ise Güneri şu cevabı verdi:



"İstanbul finans merkezi deyimini devirip İstanbul blockchain ve kripto para finans merkezi çerçevesinde hareket edersek küresel anlamda çok fazla fırsatımız olabilir. Bitcoin sınırları kaldıran bir finansal enstrüman. Biz de çeşitli düzenleyici kuruluşlarla uluslararası düzeyde çalışmalar yapıyoruz bu yüzden Türkiye'nin diğer ülkelerle işbirliğinden çok kendi başına hızla yol alıp büyük pastadan pay alması mümkün." - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz

Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı

Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu

Çocuk Bakıcılığı İlanıyla Kandırıp Fuhuş Yaptırdılar