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Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz"- İZMİR
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:09 Kaynak: AA
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