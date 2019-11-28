Son Dakika Haberleri: Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz"- İZMİR
Son Dakika Güncel Soylu: '11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz'- İZMİR - Son Dakika

Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz"- İZMİR

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu. (7)

Soylu: 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz - İZMİR

Süleyman Soylu, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:09 Kaynak: AA
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