Son Dakika Haberleri: Soylu: "112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısının yüzde 68'i asılsız ihbar"
Son Dakika Güncel Soylu: '112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısının yüzde 68'i asılsız ihbar' - Son Dakika

Soylu: "112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısının yüzde 68'i asılsız ihbar"

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi'ne katılarak konuşma yaptı. (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "1 Ocak-30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435'tir. Bu ihbarların yüzde 68'i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya... 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz."

Soylu: 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısının yüzde 68'i asılsız ihbar

Süleyman Soylu, Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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