Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite... - Son Dakika

Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite...

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Mustafa Paşa'daki arama kurtarma çalışmaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde...

Elazığ'daki deprem

Mustafa Paşa'daki arama kurtarma çalışmaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanı Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."

Soylu: 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite...

Süleyman Soylu, Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:27 Kaynak: AA
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