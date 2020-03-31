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Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi.
6 saat önce
Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi.
Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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