Soylu: "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon...
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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:13 Kaynak: AA
- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi
Şehit aileleriyle sohbeti
Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu:
"15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik"
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı FETÖ tutuklusu Alparslan Kuytul'un kızı denizde boğulma tehlikesi geçirdi 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu