Son Dakika Haberleri: Soylu: "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon...
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Soylu: "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon...

8 saat önce

- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi Şehit aileleriyle sohbeti Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik"ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik...

- İçişleri bakanı Soylu'nun programa katılanlarla ilgilenmesi
Şehit aileleriyle sohbeti
Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu:
"15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik"
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Soylu: 15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon...
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:13 Kaynak: AA
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