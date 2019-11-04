Soylu: "15 Temmuz'dan sonra emniyet teşkilatımız çok önemli bir mücadelenin altına imza atmıştır"
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katıldı.
İçişleri Bakanı Soylu, "Çakar düzenlemesi kapsamında İstanbul'da 68, Ankara'da 50 çakar... Bakan Soylu: Biz elimizdeki DEAŞ'lıları ister vatandaşlıktan çıkarsınlar ister çıkarmasınlar kendi ülkelerine göndereceğiz Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Ahmağa söylüyorum, bedelini ağır ödeyecek Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak