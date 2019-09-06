Soylu: "15 Temmuz sonrası hem silahlı terörle hem terörizmle farklı ve yeni bir anlayışla mücadele...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:08 Kaynak: AA
Kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra eve daldı İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem