Son Dakika Haberleri: Soylu: "15 Temmuz sonrası hem silahlı terörle hem terörizmle farklı ve yeni bir anlayışla mücadele...
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Soylu: "15 Temmuz sonrası hem silahlı terörle hem terörizmle farklı ve yeni bir anlayışla mücadele...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti.

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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