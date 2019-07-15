Soylu: "15 Temmuz'u konuşurken kullanacağımız dil azamet ve zafer dilidir" - ANKARA
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- Bakan Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi, fotoğraf çekilmesi - Soylu: "15 Temmuz'u konuşurken kullanacağımız dil azamet ve zafer dilidir" - ANKARAANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:47 Kaynak: AA
- Bakan Soylu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi, fotoğraf çekilmesi
- Soylu:
"15 Temmuz'u konuşurken kullanacağımız dil azamet ve zafer dilidir" - ANKARA
ANKARA (AA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü
Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
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